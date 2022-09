Počasí: Česko dnes čeká poslední teplý den. Od zítřka se ochladí, teplárny začnou topit

Podobně jako ve středu bude i dnes pršet. Až během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti začne ubývat.

Od pátku pak podle meteorologů bude mezi tlakovou výší nad Britskými ostrovy a tlakovou níží nad severní Evropou proudit do Česka studený a vlhký vzduch od severozápadu.

"Čeká nás oblačné počasí, místy se budou vyskytovat přeháňky a začne se pozvolná ochlazovat," uvedli na facebooku meteorologové.

Dnes teploty na některých místech ještě vystoupí ke 20 stupňům, v závěru týdne se budou pohybovat už jen od deseti do 14 stupňů Celsia.

V mnoha městech to bude stačit k zahájení topné sezony. Postupně by se tak po celé zemi měly do neděle radiátory začít topit.