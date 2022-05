Počasí: Česko zasáhne sucho, varují meteorologové. Zemědělci neskrývají obavy

Výstraha před požáry platí po celou středu i čtvrtek pro Prahu a Ústecký kraj, většinu Středočeského kraje a také západní části Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Nejvyšší riziko šíření požárů bude podle meteorologů ve čtvrtek během dne, kdy se mohou objevit silnější nárazy větru. ČHMÚ radí, aby lidé v těchto dnech nezapalovali ohně a nepoužívali zdroje otevřeného ohně..

V poslední době museli hasiči zasahovat při několika rozsáhlých lesních požárech. Třeba v pondělí hořel u Jedlové na Děčínsku zhruba hektar lesa. Byl kvůli tomu vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Ve druhé polovině dubna hasili například požár louky a lesního porostu o ploše asi 15 hektarů pod vrcholem Slunečná na Bruntálsku nebo požár zhruba 20 hektarů trávy a mladého lesa u obce Slapsko na Táborsku.

Čeští zemědělci s obavami sledují rozšiřující se sucho, pršet v dohlednu nemá

Čeští zemědělci po dvou poměrně dobrých letech znovu s obavami sledují nastupující sucho v době, kdy by potřebovali na polích a v sadech dostatek vláhy k tomu, aby rostliny dobře rostly. Aktuálně jsou tři nejhorší stupně zemědělského sucha z šesti na 16 procentech území republiky.

V dalších deseti dnech se neočekávají žádné významné deště, ale převážně slunečné a do pátku i velmi teplé počasí, které by mohlo situaci výrazně zhoršit. Tři nejhorší stupně by se mohly v polovině příštího týdne rozvinout až na 40 procentech území, vyplývá z informací projektu Intersucho.

"V dalších deseti dnech je velké riziko prohloubení půdního sucha, které by postihlo prakticky celou republiku. Zásadní budou srážky ze čtvrtka na pátek, které přinese zvlněná studená fronta. Modely se zatím dost liší. Dlouhodobý výhled není příliš optimistický," uvedli vědci v komentáři k aktuální a budoucí situaci.

Sucho je kromě zmíněných oblastí také na jižní Moravě a v Poohří, a to podle mapy, která ukazuje relativní vlhkost půdy. V těchto oblastech je však míra sucha ve srovnání s průměrem normální. Rozšíření sucha odpovídají i jednotlivá hlášení zemědělců, kteří fungují jako zpravodajové projektu a doplňují informace získané dálkovým pozorováním poznatky přímo z místa. Z okresů Louny, Most, Ústí nad Labem a Plzeň-jih už někteří nyní hlásí, že očekávají poškození úrody v míře 30 až 40 procent, na celé jižní Moravě s výjimkou Blanenska očekávají poškození mezi deseti a 30 procenty stejně jako v některých dalších okresech po republice.