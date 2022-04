Počasí: Meteorologové vydali varování před mrazy. Zasáhnout mohou celé Česko

Podle předpovědi ústavu se budou teploty v noci pohybovat mezi plus dvěma až minus dvěma stupni, v údolích mohou klesnout až na minus čtyři stupně Celsia.

Výstraha meteorologů platí od půlnoci do nedělních 09:00. Mráz, který by mohl poškodit vegetaci, se může podle ČHMÚ objevit ve všech regionech v polohách do 600 metrů nadmořské výšky.

Rostliny mohou lidé podle meteorologů ochránit v případě nižší vegetace třeba zakrytím světlou netkanou textilií. V případě stromů je možno použít rosení v ranních hodinách nebo zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.

V neděli bude polojasno až jasno, místy až oblačno, na východě se objeví ojediněle přeháňky, v polohách nad 600 m smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty klesnou na +2 až -2 °C, v údolích až na -4 °C. Nejvyšší denní teploty vyrostou na 9 až 13 °C.

I v pondělí bude zpočátku polojasno, během dne pak oblačno a místy, zejména na horách, se objeví i slabý déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty opět klesnou na +3 až -1 °C, v údolích ojediněle až na -5 °C. Nejvyšší denní teploty zůstanou na 9 až 13 °C.