Počasí: Na Lounsku nakonec nešlo o tornádo, ale nejspíš o jev zvaný downburst

"Závěr, že to nebylo tornádo, se dá pokládat za definitivní. Velmi pravděpodobně se nebude měnit ani to, že to byl downburst, což je situace, kdy na zadní straně bouřkového mraku žuchne na zem velkou rychlostí balík studeného vzduchu. A když narazí na povrch, tak se rozteče po okolí s tím, že hlavní náraz směřuje dopředu před bouřkový mrak," uvedl Novák. Ten podle něj právě způsobuje velké škody. "Je to doprovázené intenzivními srážkami, případně kroupami," dodal. V extrémních případech může v důsledku downburstu vítr dosahovat rychlosti i přes 200 kilometrů v hodině.

Obec Stebno spadá pod město Kryry. V obci žije zhruba 120 obyvatel, nikdo nebyl zraněn. Předběžná škoda je 80 až 100 milionů korun. Ve Stebnu silný vítr poničil asi 25 domů, což je zhruba 40 procent místních nemovitostí. Některé domy přišly jen o část střechy, jiným vítr odnesl střechu úplně. Polámané jsou stromy, domy mají rozbitá okna, poškozená jsou i auta, která stála na ulici.