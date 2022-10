Počasí na měsíc: Do Česka přichází tereziánské léto, pak se ochladí

— Autor: ČTK

Od středy přijde do Česka takzvané tereziánské babí léto, bude slunečno s teplotami nad 20 stupňů Celsia. Opět ochladit by se mělo koncem týdne. Pokles teplot pak bude pozvolna pokračovat až do konce října.