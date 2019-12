Počasí na Vánoce? Teplo a déšť. Meteorologové řekli, kdy se ochladí

V polovině ledna by se mělo počasí obátit a ochladí se. Nejvíce srážek v období od 23. prosince do 19. ledna spadne právě o vánočních svátcích. Vyplývá to z měsíčního výhledu a týdenní předpovědi, které meteorologové dnes zveřejnili na webu.

"Období příštích čtyř týdnů jako celek bude teplotně průměrné až mírně nadprůměrné. Srážkově očekáváme období jako celek průměrné," uvedli meteorologové.

Týdenní průměry nejvyšších denních teplot počasí by se podle nich měly do 12. ledna pohybovat většinou kolem čtyř stupňů Celsia, další týden by měl být už teplotně normální s průměrným jedním stupněm nad nulou. "Jsou však pravděpodobné krátkodobější výkyvy do nižších i do vyšších teplot," doplnili meteorologové.

Podle týdenní předpovědi bude o vánočních svátcích přes den mezi dvěma až sedmi stupni Celsia a mrznout nebude ani v noci. Po všechny tři sváteční dny meteorologové navíc očekávají oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V polohách nad 700 metrů na mořem budou srážky smíšené nebo sněhové.

Průměrná teplota v Česku pro celé sledované období od 23. prosince do 19. ledna je minus 1,4 stupně Celsia. Nejchladněji touto dobou bylo v roce 1984 s průměrnou teplotou minus 9,2 stupně. Nejteplejší závěr prosince a první polovinu ledna měli Češi před 13 lety, kdy průměrná teplota dosáhla 4,4 stupně.