Počasí o víkendu: Listopad se vším všudy, ukazuje předpověď

Teploty by se měly o nadcházejícím víkendu pohybovat nad nulou, klesnout pod bod mrazu by mohly ojediněle jen v noci na sobotu. Ve dne teploměr ukáže i 10 °C, výjimečně i o stupeň více. Vyplývá to z předpovědi na webu ČHMÚ.

Obloha bude oblačná až zatažená, během obou víkendových dní je třeba počítat s přeháňkami. V sobotu ráno mohou narušit viditelnost mlhy.

Předpověď na sobotu (00-24):

Oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle polojasno. Ráno místy mlhy i mrznoucí. Během dne v západní polovině Čech místy, jinde ojediněle přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, ojediněle při zmenšené oblačnosti až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, zejména na východě až 11 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s, na východě mírný jižní vítr 2 až 5 m/s.

Předpověď na neděli (00-24):

Oblačno až zataženo, zpočátku na západě místy, postupně ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C. Slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s