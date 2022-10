Počasí: Ochlazení přinese do Česka déšť. Přesto bude podzim teplý

V úterý se začne zatahovat od severozápadu, pršet bude postupně na celém území, někde se mohou objevit i bouřky. "Ve středu bude pokles teplot pokračovat. Denní maxima nepřekročí 15 stupňů Celsia. Ke konci pracovního týdne bude polojasno a 13 stupňů," uvedli meteorologové.

O víkendu by se mělo opět oteplit, maxima mají být okolo 17 stupňů. Bude ale oblačno s deštěm, v sobotu se dají čekat přeháňky zejména na horách.

Celé období od 17. října do 13. listopadu by mělo být teplotně nadprůměrné. Dlouhodobá průměrná teplota v tomto období je 6,9 stupně Celsia. "Nejteplejším ze všech čtyřech předpovědních týdnů bude první týden a s pokračujícím podzimem budou průměrné týdenní teploty postupně klesat," uvedli meteorologové. Teploty by se postupně měly pohybovat okolo průměru, v závěru období pravděpodobně i těsně pod ním.

Srážkově budou nadcházející čtyři týdny průměrné. Meteorologové nepředpokládají větší výkyvy v celkovém týdenním úhrnu srážek. "Ale pravděpodobně více srážek spadne ve druhé polovině předpovědního období (31.10.-13.11.), v posledním týdnu se dají očekávat od vyšších poloh i sněhové srážky," dodali.