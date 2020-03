Počasí: Platí výstraha. Déšť zvedne hladiny řek na Šumavě, přidá se silný vítr

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vydatnější déšť a tání sněhu ve středu zvednou hladiny řek pramenících na Šumavě. Na Vydře a Křemelné se očekává ve středu odpoledne a večer překročení druhého povodňového stupně, tedy povodňová pohotovost, kulminovat by měly kolem půlnoci. Stoupnout by měla i hladina Otavy, Teplé a Studené Vltavy, voda by se ale neměla vylévat z břehů.