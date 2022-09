Počasí: Pod nadprůměrném týdnu teploty spadnou. Kdy bude v září nejchladněji?

Relativně nejchladnější by měl být v období od 5. září do 2. října třetí týden, kdy se nejvyšší teploty budou pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"První týden bude teplotně nadprůměrný s minimálními nočními teplotami kolem 11 stupňů Celsia, v noci na čtvrtek při velké oblačnosti kolem 14 stupňů. Maximální denní teploty budou kolem 23 stupňů, ve středu i 27 stupňů a o víkendu jen kolem 19 stupňů," uvedli meteorologové v dnes zveřejněném dlouhodobém výhledu počasí.

Na středu předpovídá ČHMÚ jasno až polojasno, ráno se mohou ojediněle objevit mlhy. Už ve středu začne od západu přibývat oblačnost, ve čtvrtek by mělo být zataženo s deštěm nebo přeháňkami na většině území, ojediněle se mohou objevit bouřky.

V pátek ČHMÚ očekává polojasno, přechodně oblačno až zataženo a místy přeháňky. Teploty v noci mezi 15 a 11 stupni, přes den do 25 stupňů Celsia. Víkend by měl být oblačný, místy s přeháňkami. V noci už teploty klesnou i pod deset stupňů Celsia, nejvyšší denní se budou podle předpovědi pohybovat do 20 stupňů.

Srážky budou v tomto týdnu nadprůměrné, podle meteorologů budou s úhrny kolem 18 milimetrů, v následujících týdnech do 2. října se budou pohybovat kolem deseti milimetrů. "Období jako celek bude pravděpodobně srážkově průměrné," uvedl ČHMÚ.