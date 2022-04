Počasí se letos na čarodějnice vydaří. Pršet by nemělo

V sobotu by nemělo výrazně pršet a teploty by odpoledne měly dosáhnout příjemného jarního maxima. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Meteorologové očekávají polojasno až oblačno, postupně od západu až zataženo. Večer v Čechách se místy objeví déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 2 °C a ojediněle se objeví přízemní mrazíky.

Nejvyšší denní teploty vyrostou na 15 až 19 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.