Počasí se o víkendu mírně ochladí, přesto hrozí tropy

V sobotu se mohou vyskytnout bouřky a přeháňky, neděle bude bez deště. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Výrazně vyšší teploty budou do soboty na východě než západě země, až v neděli by se rozdíly měly vyrovnávat. V pátek by bouřky mohly doznívat na severu a severovýchodě země, postupně ale bude převládat skoro jasno až jasno.

Sobota bude zase zamračená, převládat bude oblačno až zataženo, místy se objeví bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 26 až 30 stupňům Celsia, na východě 30 až 34 stupňů. V neděli se nejvyšší denní teploty budou pohybovat mezi 27 až 32 stupni Celsia. Na začátku příštího týdne očekávají meteorologové opět subtropy, teploty se dostanou nad 35 stupňů Celsia.

Předpověď na pátek:

Jasno až polojasno, v noci ve východní polovině území oblačno až zataženo, místy déšť, přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. Přes den na východě při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky a bouřky. Nejvyšší

denní teploty 29 až 33 °C, na jihovýchodě až 35 °C, v 1000 m na horách kolem 23 °C. Slabý proměnlivý nebo západní vítr 1 až 4 m/s.

Předpověď na sobotu:

Oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Od západu na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Ojediněle, zejména ve východní polovině území místy bouřky, ojediněle i silné. K večeru od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, na východě 30 až 34 °C. Mírný západní, postupně severozápadní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Předpověď na neděli:

Jasno až polojasno, na východě zpočátku až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, na jihovýchodě kolem 17 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.