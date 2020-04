Počasí se rapidně změní. Co přijde po ochlazení a deštích?

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Nadprůměrně teplo by se do Česka mělo v dalších týdnech vrátit. Příští bude spíše chladnější a objeví se více deště, poté by se ale měla situace zmírnit.