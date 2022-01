Počasí třetí den v řadě překonávalo rekordy. Bylo i nad 13 stupňů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Teplotní rekordy meteorologové v Česku zaznamenali i třetí den po sobě. Dnes je hlásí téměř polovina stanic měřících 30 a více let. Nová maxima mají také čtyři místa, kde teplotu zjišťují déle než sto let. Nejtepleji dnes bylo v Křemži na Českokrumlovsku a Libici nad Doubravou na Havlíčkobrodsku, shodně 13,4 stupně Celsia. Na svém webu to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).