Počasí v lednu se v Česku vymykalo normálu. Místy trhalo historické rekordy

Srážkově se letošní leden nevymykal z dlouhodobých statistik, slunečního svitu si lidé užili víc než obvykle, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na webu.

"Leden 2022 na území ČR byl teplotně nadnormální, průměrná měsíční teplota vzduchu 0,6 stupně Celsia byla o dva stupně vyšší než normál 1991-2020," konstatovali meteorologové.

Největší teplo bylo dosud v lednu 2007, kdy Česko mimo jiné zasáhl orkán Kyrill a měsíční teplota dosáhla 3,2 stupně. Naopak nejnižší průměrná lednová teplota byla zaznamenána v roce 1963, a to minus 8,9 stupně Celsia.

Rozdílné teploty panovaly letos v lednu v západní a východní polovině republiky. Na území Čech byla průměrná měsíční teplota vzduchu 0,7 stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku 0,3 stupně.

Extrémně teplý byl už začátek ledna - nejvyšší denní teplota za celý měsíc byla naměřena na Nový rok v Kopistech na Mostecku, kde teploměr ukázal 15,7 stupně Celsia. V historii měření to byla dosud nejvyšší novoroční teplota. Na 182 stanicích ČHMÚ byla 1. ledna maximální denní teplota deset stupňů nebo vyšší, rekordy pro tento den padly na 124 ze 160 dlouhodobě měřících stanic.

Nejnižší denní teplotu minus 24 stupně Celsia naměřili 12. ledna na šumavské Horské Kvildě. Mimo standardní síť ČHMÚ bylo minimem 27,7 stupně pod nulou na další šumavské stanici Březník.

Srážkově byl letošní leden normální, průměrně spadlo 39 milimetrů srážek, což představuje 89 procent normálu z let 1991 až 2020. Víc sněžilo nebo pršelo v Čechách. Za celý měsíc Slunce svítilo dohromady 51,5 hodiny, to znamená 105 procent takzvaného normálu z let 1991 až 2020.

Letošní leden byl bohatý na zajímavé jevy, připomněli meteorologové. Třikrát, konkrétně 3., 17. a 20. ledna, se v Česku objevily zimní bouřky. Na konci ledna zasáhl Evropu silný vítr spojený s tlakovou níží Nadia. Na stanici Sněžka 30. ledna naměřili maximální okamžitou rychlost větru okolo 186 kilometrů v hodině. I jinde na horách překročila rychlost větru hranici orkánu, která je 118 kilometrů za hodinu.