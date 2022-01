Počasí v lednu slibuje po oblevě návrat klasické tuzemské zimy

Meteorologické stanice v posledních dnech zaznamenávaly nebývale vysoké teploty, až do konce ledna lze však čekat spíš typicky zimní počasí. Krátkodobé výkyvy teplot ale nelze podle ČHMÚ vyloučit.

"Během ledna budou teploty pozvolna klesat, v posledním týdnu se průměrná minimální teplota bude udržovat kolem minus pěti stupňů Celsia a průměrná maximální kolem nuly. Oproti konci roku 2021 v lednu 2022 očekáváme o něco více srážek. Nejvíce srážek se očekává v prvním a posledním předpovědním týdnu," uvedli v měsíčním výhledu meteorologové. V závěru měsíce by mělo sněžit i v nižších polohách. "Období od 3. do 30. ledna 2022 by mělo být jako celek srážkově normální," dodali.

V tomto období roku spadne v průměru 37 milimetrů srážek a dlouhodobá průměrná teplota v Česku je minus jeden stupeň Celsia. Nejchladněji bylo v lednu roku 1942, kdy teplota v průměru dosáhla minus 11,4 stupně. Nejteplejší první měsíc roku zažili Češi v roce 2007, kdy se průměrná teplota dostala až na 3,8 stupně Celsia.