Počasí v loňském roce překvapilo. Vymanilo se z trendu oteplování

Loňská průměrná teplota vzduchu osm stupňů Celsia byla o 0,1 stupně vyšší, než je normál, který meteorologové vypočítávají z dat za roky 1981 až 2010. "Jde o první teplotně normální rok od roku 2013," uvedly meteoroložky Klára Sedláková a Lenka Crhová.

Chladnější byl rok 2021 zejména ve srovnání s předchozími třemi lety. V roce 2020 se průměrná teplota vzduchu v ČR dostala na 9,1 stupně, o rok dříve na 9,5 stupně. V roce 2018 vystoupala až na 9,6 stupně Celsia.

Studené byly loni zejména jarní měsíce. Loňský duben byl ve srovnání s běžnou hodnotu pro tento měsíc o 2,5 stupně chladnější. V květnu činila odchylka od normálu minus 2,4 stupně Celsia.

Následoval nezvykle teplý červen, kdy bylo v průměru o tři stupně tepleji než obvykle. Šestý kalendářní měsíc loňského roku tak byl třetím nejteplejším červnem od roku 1961, kdy začali meteorologové měsíční průměry počítat.

Množstvím srážek se loňský rok podle předběžných údajů nevymykal obvyklým hodnotám. Roční úhrn 678 litrů vody na metr čtvereční představoval 99 procent dlouhodobého normálu.

Deštivé byly hlavně květen a srpen, kdy spadlo 143, respektive 133 procent obvyklého množství srážek. Naopak mimořádně suché bylo září, kdy napršely jen dvě pětiny srážkového normálu, což z tohoto měsíce činí čtvrté nejsušší září od roku 1961, uvedl ČHMÚ.

Nejchladněji za posledních osm let bylo loni také v pražském Klementinu. Průměrná teplota vzduchu v centru hlavního města byla 11,1 stupně Celsia. I to ale stačilo k tomu, aby se rok 2021 zapsal mezi 13 procent nejteplejších let, jaké v Klementinu naměřili od roku 1775.

"V poslední době chladnější byl naposled rok 2013, předtím 2010 a dále roky 2005, 2004 a 2001," poznamenal na webu ČHMÚ meteorolog Pavel Jůza. "Na druhé straně však za víc než 100 let od roku 1870 do roku 1988 byl zaznamenán pouze jeden rok teplejší než 2021," dodal.

Nejtepleji bylo v centru Prahy za posledních 247 let v roce 2018, kdy se celoroční průměr dostal na 12,8 stupně Celsia. Na opačném konci klementinského žebříčku jsou roky 1871 a 1838 s průměrnou teplotou 7,2 stupně.