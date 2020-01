Počasí v příštích týdnech: Česko bez sněhu?

Teploty by se měly podle výhledu v období do 16. února pohybovat převážně v rozmezí dlouhodobého průměru. "Týdenní průměry nejnižších nočních teplot by se měly pohybovat kolem minus tří stupňů Celsia, týdenní průměry nejvyšších denních teplot kolem plus tří stupňů Celsia," uvedli meteorologové.

Tento týden má být podle ČHMÚ srážkově podprůměrný, v dalších třech týdnech by se množství deště a sněhu mělo postupně dostat do dlouhodobého průměru. "Srážkově očekáváme období (příštích čtyř týdnů) jako celek podprůměrné až průměrné," píše se ve výhledu.

Průměrný úhrn srážek v Česku pro období od 20. ledna do 16. února je 35 milimetrů. Zatím nejvíc podle záznamů vedených od roku 1951 napršelo a nasněžilo v roce 1977, kdy meteorologové naměřili 63 litrů na metr čtvereční. Nejméně srážek spadlo v roce 1954 s úhrnem deset milimetrů.

Dlouhodobá průměrná teplota pro následující čtyři týdny je minus 1,1 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2002 s průměrem rovných pět stupňů, zatím nejnižší průměr minus 10,5 stupně Celsia zaznamenali meteorologové v roce 1956.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.