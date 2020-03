Počasí: Zima se loučí? Meteorologové řekli, kdy přijde jaro

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Počasí v březnu by nemělo vybočovat z normálu. Počátkem měsíce budou v noci teploty ještě kolem nuly a přes den do osmi stupňů Celsia, postupně se však bude mírně oteplovat. Na horách, případně ve středních polohách by mělo tento týden opět sněžit, v nižších polohách pršet.