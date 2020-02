Praha čelí náporu bouře Sabine, hasiči mají plné ruce práce. Na vichr se chystá Brno

Silný vítr dnes podle výstrahy ČHMÚ hrozí po celý den v celém Česku. V nárazech může dosahovat rychlosti až 110 kilometrů v hodině, a místy i více.

"Dnes v brzkých ranních hodinách panoval na Letišti Václava Havla Praha silný vítr s rychlostí v nárazech až 94 kilometrů v hodině i déšť, situace se však stabilizovala," popsala situaci kolem 10:00 Pavlíková. Dodala, že při odbavení letadel se postupuje podle pravidel předepsaných pro silný vítr.

Personál letiště už v neděli večer zajistil stavby, manipulační techniku a upevnil předměty, které by mohl vítr uvolnit. "Letadla, která byla zaparkována na letištní ploše, byla rovněž zajištěna nebo případně umístěna do hangárů," uvedla mluvčí letiště.

Letecké společnosti se rozhodly pro dnešek zrušit sedm zpátečních letů. Opatření se týká spojů do Curychu, Frankfurtu, Düsseldorfu, Londýna, Amsterdamu a dvou spojů do Mnichova. Situace se ale může během dne měnit. "Proto všem cestujícím doporučujeme, aby sledovali aktuální informace u své letecké společnosti nebo na webových stránkách letiště," zdůraznila Pavlíková.

Kvůli silnému větru vyjížděli pražští hasiči od půlnoci do dnešního rána k 81 případům, uvedli na twitteru.

Do 8:20 hodin evidujeme 81 případů spojených se silným větrem. pic.twitter.com/cobtpRPmCl — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) February 10, 2020

"Do 07:15 hodin evidujeme 60 případů v souvislosti se silným větrem, ke kterému se přidal i déšť. Aktuálně zasahujeme na několika místech po celé Praze," popsali situaci hasiči.

V hlavním městě odstraňují především popadané stromy a zajišťují uvolněné plechy. V Bohnicích a Modřanech spadl strom na zaparkovaná auta.

Spadlý strom také zastavil provoz na příměstské železniční lince S49 mezi Libní a Hostivaří, informovala společnost Ropid, která organizuje pražskou veřejnou dopravu.

Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám je dnes preventivně zavřená zoologická zahrada. "Sabine to podle všeho myslí hodně vážně," uvedl ředitel zoo Miroslav Bobek na twitteru. Bouře Sabine přechází do Česka z Německa.

Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana jsou z bezpečnostních důvodů nepřístupné také hřbitovy v metropoli. "Naplánované obřady se uskuteční pod dohledem zaměstnanců Správy pražských hřbitovů," uvedl. Do odvolání nejezdí také žádný z pražských přívozů.

V Brně se kvůli očekávanému větru zavírají městské parky

Veřejná zeleň města Brna kvůli výstraze meteorologů před silným větrem preventivně uzavírá městské parky, zůstanou uzavřené do úterního poledne. ČTK to řekl ředitel příspěvkové organizace Jozef Kasala. Uzavřený zůstane například i zámecký park ve Slavkově.

Organizace se v Brně stará o parky a také o stromořadí. "Parky uzavíráme z důvodu výstrahy hydrometeorologického ústavu, v parcích může hrozit pád větví ze stromů," uvedl ředitel.

V této chvíli se uzavírá Wilsonův les, začíná se uzavírat park Špilberk, pak přijdou na řadu podle ředitele Denisovy sady, Koliště 1, Lužánky a Tyršův sad. Cesty jsou uzavřeny páskou, v místě je i informační plastová cedule varující před pádem větví. Uzavřený je pro dnešek i zámecký park ve Slavkově u Brně, stojí na facebooku zámku. Z bezpečnostních důvodů pak ve Slavkově zůstane zavřené i kluziště u Golf Hotelu Austerlitz.

Na jihu Moravy zatím silný vítr nefouká, hasiči v noci zasahovali podle jejich mluvčího Jaroslava Mikošky asi u tří událostí spojených s větrem. Řešili ale nějaké hovory původně směrované na tísňovou linku hasičů ve Středočeském kraji. Ta ale kvůli vysokému množství hlášení ze středních Čech měla chvílemi přetíženou kapacitu, a některé z hovorů tak přecházely do jiných krajů. "Funguje to tak standardně, když je linka zahlcená, telefonáty přepadávají do jiných krajů. Linka v Jihomoravském kraji tak přijímala některé události za Středočeského kraje," uvedl Mikoška. Neznamená to ale, že hasiči z jihu Moravy vyjížděli do Středočeského kraje, události operační středisko vyřizovalo a postupovalo zpět.

Podle výstrahy meteorologů hrozí dnes a v úterý v Česku velmi silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 - 110 kilometrů v hodině, místy i více - tedy až síly orkánu. Podle předpovědi by měly největší poryvy zasáhnout Jihomoravský kraj později dopoledne, později odpoledne a večer by měl vítr slábnout.