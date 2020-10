Předpověď počasí do konce roku: Dočká se Česko letos bílých Vánoc?

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Prvního sněhu by se letos Češi měli dočkat ve středních a nižších polohách až v prosinci. Po dlouhé době se ale také zdá, že by letošní Vánoce nemusely být na blátě, ale na sněhu. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi počasí amerických meteorologů.