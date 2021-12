Předpověď počasí do konce roku: Jaký nás čeká prosinec?

Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V předpovědi pro tento týden meteorologové upozorňují, že v noci a ráno se může ojediněle tvořit náledí nebo zmrazky. Už začátkem příštího týdne se ale mohou teploty přes den dostat hlavně v Čechách až na sedm stupňů nad nulou.

"V následujících dnech se moc neohřejeme," uvedli meteorologové. Podle nich se ale teploty pohybují jen lehce pod dlouhodobými normály pro toto období. Větší výkyvy zaznamenávají například ve městě Kiruna na severu Švédska, kde dnes čekají maxima kolem minus 25 stupňů Celsia, což je zhruba 20 stupňů pod klimatickým normálem, podotkli.

Chladnější vzduch proudí přes Česko od čtvrtka, o víkendu zasypal hory, ale třeba i Prahu a okolí, sníh. Meteorologové očekávají sněžení i v tomto týdnu. Ve čtvrtek a v pátek bude zataženo až oblačno, na většině území bude sněžit, v polohách pod 400 metrů budou srážky přechodně i smíšené.

Nejnižší noční teploty očekávají meteorologové ve čtvrtek mezi nulou a minus čtyřmi stupni a v pátek mezi minus dvěma až minus šesti stupni Celsia. Nejvyšší denní teploty budou ve čtvrtek i pátek mezi minus jedním až plus třemi stupni.

V závěru týdne se ale začne opět oteplovat. Koncem tohoto týdne a začátkem příštího už bude přes den podle ČHMÚ minus jeden až plus čtyři stupně, a v Čechách dokonce může teplota vystoupat až na plus sedm stupňů. I v noci se mohou teploty v Čechách dostat nad nulu.

V týdnu, kdy jsou Vánoce, bude zřejmě oteplování pokračovat. Zatímco v tomto týdnu předpokládá ČHMÚ ve svém měsíčním výhledu týdenní průměr denních teplot kolem jednoho stupně nad nulou, v dalších dvou týdnech - mezi 13. a 26. prosincem - stoupne týdenní průměr maximálních denních teplot na zhruba plus tři stupně. Až na přelomu roku, v týdnu od 27. prosince do 2. ledna - klesne týdenní průměr denních teplot na plus dva stupně.