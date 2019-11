Předpověď počasí: Kdy v Česku udeří zima?

V průběhu následujících dvou týdnů by se denní maxima měla pohybovat mezi 6 až 10 stupni. Teploty v noci mohou klesat až k nule či několik stupňů pod ní.

Vyplývá to z výhledu počasí, který zveřejnil server AccuWeather. Zlom přijde podle Českého hydrometeorologického ústavu v prosinci, kdy denní teploty klesnou ještě více, a to až na tři stupně.

Podobné počasí se podle meteorologů udrží zhruba dva týdny, poté se opět mírně oteplí. V polovině prosince by tak denní maxima mohla stoupat až na 7 stupňů.

V období kolem Vánoc by teploty měly opět padnout, a to na zhruba tři stupně. V noci se ale ochladí citelněji a teploty mohou v posledním prosincovém týdnu klesnout až na -6 stupňů.

Co se sněžení týče, poslední prosincový týden by na něj měl být bohatší než zbytek prosince. Po dlouhé doby by se tak Česko mohlo dočkat Vánoc či Silvestra na sněhu.