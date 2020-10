Předpověď počasí na listopad: Hrozí až nezvyklé teplo

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Letošní listopad by se měl ještě obejít bez výraznějšího sněžení. To by podle meteorologů mělo dorazit až v prosinci. Naopak bude příští měsíc místy nezvyklé teplo.