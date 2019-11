Předpověď počasí na měsíc: Teď je krásně, bude mnohem hůř

V příštím týdnu by měly denní teploty dosahovat ještě zhruba 10 stupňů, poté se postupně propadnou na 5 až 8 stupňů, kde se udrží po zbytek listopadu.

Noční teploty budou klesat ještě víc. Podle meteorologů by mohly už tento týden klesnout několik stupňů pod bod mrazu. Do konce listopadu se pak může ještě více ochladit.

Meteorologové zároveň očekávají, že v listopadu začne na horách padat sníh. Do nížin by se ale ještě dostat neměl, minimálně do prosince.

Na přelomu listopadu a prosince sice teploty na pár dní vyrostou až na 10 stupňů, poté ale klesnou opět zhruba na 5 stupňů.

"V následujících čtyřech týdnech se očekávají teploty většinou na horní hranici běžných hodnot pro danou roční dobu, v závěru měsíce i nad touto hranicí. Celkově budou teploty do konce listopadu slabě nadnormální nebo normální," uvedli meteorologové.

Týdenní průměry denních teplot budou pro příští týden kolem osmi až deseti stupňů Celsia, v dalších týdnech kolem pěti až osmi. Průměrné noční teploty klesnou nejdříve ke dvěma, ve třetím předpovědním týdnu pak k nule.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 4. listopadu do 1. prosince je 2,8 stupně Celsia. Nejtepleji bylo podle záznamů vedených od roku 1951 v roce 2006 s průměrem 6,7 stupně, zatím nejnižší průměr minus 0,8 stupně Celsia zaznamenali meteorologové v roce 1965.