Předpověď počasí počítá se vzestupem hladin vodních toků

Výstraha je v platnosti pro okresy Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Semily, Tanvald a Železný Brod v Libereckém a Trutnov a Vrchlabí v Královéhradeckém kraji.

ČHMÚ uvádí, že v důsledku nasycení půdy a intenzivních srážek, kdy může výjimečně spadnout až 30 mm za šest či 40 mm za dvanáct hodin, mohou toky odvodňující hory dosáhnout prvního stupně povodňové aktivity.

Podle meteorologů by se však voda neměla vylévat ze břehů. Lidé by se měli vyvarovat pohybu v korytech vodních toků. Od středečního poledne by mělo nebezpečí ustávat.