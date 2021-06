Předpověď počasí pro začátek prázdnin. Zavládne pravé léto?

Podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu bude nejteplejším z těch následujících již právě tento týden. Poté by se mělo trochu ochladit.

"Průměrné týdenní teploty by měly postupně klesat, ale i tak se budou pohybovat většinou v intervalech běžných teplot pro danou roční dobu," uvedli meteorologové.

Výjimkou by na začátku prázdnin neměly být ani občasné přeháňky. Při plánování dovolené by to lidé měli zohlednit.

"Nejvíce srážek očekáváme, co se týká celostátního průměru, v prvním (od 21. 6) předpovědním týdnu, v ostatních týdnech by se měly pohybovat v blízkosti dlouhodobých průměrů pro toto roční období," píše ČHMÚ.