Riziko záplav v ČR je vysoké: Deště nasytily půdu do hloubky 40 cm, další vodu nepojme

"Půda už nedokáže přijímat další vodu, takže ta odtéká do řek. Podle našich předpovědí bude v příštích deseti dnech převládat klidnější počasí s malým množstvím srážek a nadprůměrnými teplotami. Méně deštivé dny způsobí pomalé vysušování svrchní vrstvy půdy, ale vzhledem k jejímu vysokému nasycení nepůjde o razantní změnu," uvedl Zahradníček.

Tři základní příčiny, proč se srážky nevsáknou:

1. Půda je nasycená vodou (např. černozem udrží až 300 mm)

2. Vystoupila na povrch podzemní voda (např. v blízkosti kulminujících řek)

3. Půda je utužená (podle oficiálních údajů jde až o 40 % zemědělské půdy)

Půdní sucho nyní nepozoruje nikde v republice, a to ani v hlubší vrstvě do jednoho metru. "Na 98 procentech území je dokonce více půdní vláhy, než je obvyklé. Na 72,5 procentech území je to o více než 20 milimetrů a na 4,4 procentech území dokonce více než o 80 milimetrů půdní vláhy více, než je obvyklé pro tyto dny," řekl klimatolog.

Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 4. listopadu, předpokládají odborníci nadprůměrné teploty vzduchu do 25. října, poté se začnou vracet k dlouhodobým hodnotám.