Sněžku opět zasáhl orkán, poštovna se klepala. Je to jako na lodi, říká správce

"Dnes to ještě není úplně bezpečné. Nahoru bychom proto měli vyrazit zítra (ve středu)," řekl dopoledne Blaha.

Sněžka má z hlediska meteorologie v Krkonoších zcela výjimečné postavení. "Sněžka je úlet, extrém, nelze ji brát jako nějaké reprezentativní místo, co se děje v naší oblasti. Je to v podstatě tyč vystrčená do volné atmosféry. Už na Luční boudě jsme oproti Sněžce na polovičních hodnotách (rychlosti větru)," uvedl Tomáš Popelka z královéhradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Na hřebenové Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů dopoledne vítr dosahoval rychlosti přes 50 km/h, v nárazech okolo 70 km/h. "Podmínky jsou dnes na Sněžce podobné jako v pondělí. Proudění se oproti včerejšku (pondělí) hlavně ve vyšších vrstvách atmosféry v zásadě nemění. Zítra (ve středu) by už ale mělo začít slábnout," řekl dopoledne ČTK Popelka.

V polské části Sněžky přístroje v pondělí odpoledne naměřily rychlost větru v nárazech až 198 km/h. Dnes dopoledne tam vítr dosahoval přes 100 km/h a v nárazech až 180 km/h, uvedli zástupci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Když je silný vítr, tak horní část budovy (České poštovny) má výkyv třeba deset centimetrů na každou stranu. Barák se klepe, je to jako na lodi. Už jsem si ale zvykl, vím, že se nemáme čeho bát," řekl ČTK Blaha. Takový vítr na Sněžce podle něj není ničím neobvyklým, za zimní sezonu může přijít i několikrát.

Poštovna je objekt postavený z dřevěných dílů zpevněných ocelovými táhly, které doplňují skleněné tabule kryté speciálními dřevěnými okenicemi. Tzv. napínací lana jsou kotvena do konstrukce objektu a spojují úhlopříčně po určitém úseku podlahu a strop, aby se zamezilo možnému rozklížení stavby. Česká poštovna, kterou navrhli architekti Martin Rajniš a Patrik Hoffman, začala pravidelně fungovat v létě roku 2008.

"První, co uděláme, až se tam dostaneme, zkontrolujeme barák vizuálně, technický stav a zkontrolujeme napínací lana, která jsou uvnitř budovy," řekl ČTK Blaha.

Architekti se při projektování poštovny inspirovali v severských zemích. "Je to skvěle vymyšlené. Stavba je zvednuta nad zem, drží na 12 ocelových patkách. Pod samotným objektem je prostor, aby vítr mohl barák podfoukávat, tedy pokud není zasněžený," uvedl Blaha.

Sněžka leží na česko-polské hranici a patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Krkonoších. Na vrcholu stojí několik staveb včetně polské observatoře. Lze se tam dostat pěšky z několika směrů a také kabinovou lanovkou z Pece pod Sněžkou. Může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, dnes je kvůli silnému větru mimo provoz.

Sněžka se svými 1603 metry nad mořem patří k nejcennější lokalitě v Krkonošském národním parku (KRNAP), a to kvůli křehkému ekosystému arkto-alpínské tundry. Zdejší klima je navzdory nevelké nadmořské výšce považováno za arktické a velehorské.