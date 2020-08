Sucho na severu Čech se prohlubuje

V regionu je situace výrazně odlišná od stavu na Moravě, kde v červnu hodně pršelo. Ukazuje to server intersucho, kde se mimo jiné uvádí, že v hlubší vrstvě půdy lze pozorovat přetrvávající problém se suchem v severozápadní části Čech, především v Ústeckém kraji a severozápadní části kraje Středočeského. "Zima byla na srážky slabá a na jaře se nepodařilo doplnit podzemní vody. Srážky byly podprůměrné, jen v červnu trochu víc pršelo, proto máme v krajině sucho už sedmým rokem," řekl ČTK mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Posledním rokem bohatým na vodu byl rok 2013, tehdy v červnu zasáhly region povodně. "Situace je vážná, proto dáváme podněty vodoprávním úřadům k vydávání zákazů odběrů vod," uvedl Svejkovský. Naposledy zákaz vydal mostecký magistrát, vztahuje se na odběr vody z Vtelenského potoka a Zaječického potoka. "Vodu nesmí lidé odebírat ani konví pro zálivku zahrady. Jestliže by lidé z potoka odebírali vodu dále, mohli by ohrozit vodní a navazující ekosystémy a funkci toku. Opatření platí od 8. srpna do 31. října," uvedla mluvčí magistrátu Klára Vydrová.

Ústecký magistrát vydal zákaz odběru povrchových vod na celém území okresu. Platí až do 3. listopadu nebo do odvolání. Do konce října platí zákaz čerpat vodu ze všech potoků na Podbořansku u Loun. Na Teplicku se omezení týká sedmi toků. Na Žatecku zákaz platí na více než dvaceti místech, a to včetně dvou úseků Ohře. Za odebírání vody i přes zákaz hrozí pokuta do 100.000 korun.

Nízké průtoky jsou nyní také na Kamenici a Ploučnici na Děčínsku a na Bílině. "Vysoké teploty bohužel nahrávají tomu, že tíživá situace přetrvává, ohrožen kyslíkovým deficitem je celý vodní svět," uvedl Svejkovský. Horko předpovídají meteorologové i na příští týden.

Zatím dostatek vody je podle údajů Povodí Labe na dolním toku největší české řeky. Plavba nákladních lodí je ale už na hraně rentability. Aby byla ekonomická, musí být podle Jiřího Macha z povodí hladina 180 centimetrů na vodočtu v Ústí nad Labem. Dnes dopoledne byla na úrovni 190 centimetrů.