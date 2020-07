Tady se sucho opět prohlubuje. Jedna oblast ČR se vymyká zbytku republiky

Důvodem nerovnoměrné situace na území Česka jsou silně rozdílné úhrny srážek za poslední týdny, vyplývá z aktuální mapy na portálu InterSucho.

Vědci stanovují úroveň sucha jako aktuální poměr nasycenosti k průměrné nasycenosti v daném období za roky 1961 až 2010. Sucho ve zmíněné části republiky zasahuje hlavně do hlubší vrstvy od 40 centimetrů do jednoho metru. Horní část půdy je zatím zasažena tzv. počínajícím suchem, což ještě není nikterak závažný stav, který by měl mít dopad na kondici rostlin. V této oblasti se však sucho projevuje s různou mírou intenzity již od začátku jara.

Vysoká nasycenost půdy přes 70 procent naopak zůstává na Vysočině, v Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, také ve velké části Jihočeského kraje, východní polovině Libereckého kraje, v severní části jižní Moravy a ještě v několika menších lokalitách. Podle předpovědi na dalších deset dnů by se situace výrazněji měnit neměla.

Výrazné srážky posledních týdnů měly pozitivní vliv i na množství vody v tocích, naplnění přehrad a na doplnění mělkých podpovrchových vod, vyplývá z informací vodohospodářů a Českého hydrometeorologického ústavu. V hlubších podzemních zdrojích se srážky projevují s mnohem větším zpožděním.

Ze všech meteorologických prvků se nejhůře předpovídají srážky. Zvláště ty letní, které mají bouřkový charakter.Ale pro posouzení obsahu vody v půdě jsou klíčové. I proto pracujeme s více modely předpovědi počasí. Zde je půdní vlhkost na dnešek, pondělí a úterý podle pěti z nich. pic.twitter.com/440p8Zg4Sv — www.intersucho.cz (@Intersucho) July 12, 2020

Deště pomohly i zemědělcům a kondici rostlin. Větší dopady sucha hlásí převážně jen z Ústeckého kraje a jižních okresů jižní Moravy a také z některých okresů Plzeňského kraje. Zemědělci se však nyní potýkají s opačnými problémy, protože nemohou vjet do promáčených polí s technikou, nemohou sklízet obilí ani seno. Více se přirozeně daří různých houbovým chorobám.