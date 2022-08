Tropické počasí dnes vystřídají místy silné bouřky

Teploty zůstanou v pátek v celé České republice ještě tropické, přičemž na většině území Čech a na jihu Moravy překročí 34 stupňů.

Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V sobotu by podle jeho předpovědi mělo být ještě zpočátku zataženo s občasným deštěm. Přes den se začne vyjasňovat, teploty už ale budou nižší.

Maxima mají být do 26 stupňů, na jihovýchodě pak do 28 stupňů. Upozornění před nebezpečím vzniku požárů zůstává pro celé Česko s výjimkou severovýchodu v platnosti do odvolání.

Podle meteorologů bude dnes v republice vrcholit před příchodem studené fronty příliv velmi teplého vzduchu a teploty budou nad 31 stupni. Odpoledne se mohou před studenou frontou začít na západě Čech tvořit první přeháňky a bouřky.

Další bouřky dorazí večer a mohou být doprovázené nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině, přívalovými srážkami kolem 40 milimetrů nebo i kroupami. "V průběhu noci budou bouřky slábnout a přecházet do deště," uvedli meteorologové.

Vzhledem k zatím trvajícím vysokým teplotám meteorologové upozorňují na riziko přehřátí a dehydratace. Doporučují proto více pít, a to neslazené nealkoholické nápoje a minerální vody. Lidé by také měli kolem poledne a odpoledne omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci či v zaparkovaných autech.