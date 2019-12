Týden plný sněhu? Nová předpověď počasí

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Bílé Vánoce se letos sice nekonají, přesto to ale neznamená, že by se v Česku sníh vůbec neobjevil. Naopak, podle meteorologů bychom se ho mohli dočkat v hojné míře. Má to ale háček.