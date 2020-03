Uplynulá zima byla nejteplejší v historii záznamů. Ukázala to data programu Copernicus

Ve srovnání s průměrnou zimní teplotou let 1981 až 2010 bylo od začátku prosince do konce února tepleji dokonce o 3,4 stupně. Obzvlášť na severu a východě Evropy byly teploty výrazně vyšší, než je obvyklé. Vysoké teploty letos panovaly také na Sibiři a ve Střední Asii.

Copernicus údaje vztahuje k meteorologické zimě (prosinec až únor), která se liší od astronomické zimy. Ta letos skončí až 20. března.

🔴🌡️ Past winter (12/2019 to 02/2020) was the warmest on record in #Europe, almost 1.4 °C warmer than 2015/2016.



February 2020 was the second hottest on record globally, cooler by only 0.1 °C compared to 2016, as reported by our #ClimateChange Service.



👉https://t.co/k5dasICVhL pic.twitter.com/PYCsXPzFcU