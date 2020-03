V Jeseníkách se zvýšil lavinový stupeň na druhý, kvůli oteplení

V Jeseníkách nyní leží ve výšce 1300 metrů nad mořem 120 centimetrů sněhu. Dnes tam panuje silná mlha a prší. "Na závětrných svazích je sněhu uloženo mnohem více. Vlivem masivního oteplení a dešťových srážek jsou lavinové svahy promáčené. Lze předpokládat uvolnění lavin z mokrého sněhu," uvedl Hejtmánek.

V nejvyšších moravskoslezských horách byl tuto zimní sezonu vyhlášen i třetí lavinový stupeň, platil od 6. do 14. února, později byl snížen na první. Důvodem bylo to, že na horách mrzlo. "Nyní mráz povolil a do toho prší, lavina tak může odjet. Až začne mrznout, sníh se opět spojí," dodal Hejtmánek. Dnes je na horách silná mlha, ráno pršelo, později se déšť proměnil v mokrý sníh.

Lavinové nebezpečí platí v Jeseníkách v místech, která leží v národní přírodní rezervaci mimo turistické trasy a lidé by tudy neměli chodit. Lavinové katastry však vyhledávají vyznavači adrenalinového lyžování.

Lavinové katastry leží v Jeseníkách v oblasti Velkého Kotle, Červené hory a Králického Sněžníku. Je v nich šest lavinových katastrů a dohromady 20 lavinových drah.