V Krkonoších napadlo 20 cm sněhu. Pozor na silnicích: Sněhové jazyky, polámané stromy

Před silným větrem v Královéhradeckém kraji varují na webu také České dráhy. Žádná trať v hradeckém kraji ale k 8:30 mimo provoz nebyla. Zpoždění až 60 minut nebo zrušení vlaků v některých úsecích hrozilo dopoledne na tratích Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka a Hradec Králové - Turnov. Mohlo tam dojít k zastavení vlaku kvůli spadlým stromům na trať.

V polohách nad 500 metrů nad mořem dnes meteorologové čekají přeháňky deště se sněhem, na horách by mohly být srážky četnější. Teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů Celsia, na horách kolem minus jednoho stupně.

Pro celý kraj dnes platí výstraha před silným větrem, a to až do dnešních 20:00. V nárazech by vítr mohl mít rychlost až 90 kilometrů v hodině. Na horách by mohl dosahovat až 110 kilometrů v hodině. V pondělí odpoledne měl vítr na Sněžce v nárazech rychlost až 198 kilometrů v hodině, výrazně tak překonal hranici orkánu, která činí 117,7 kilometru v hodině.