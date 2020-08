Vedro bude sužovat část Česka i v sobotu, přijdou silné bouřky

Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Už ve čtvrtek ústav varoval před tím, že dnes budou v celých Čechách a jihozápadní části Moravy vysoké teploty. Nyní z výstrahy před vedrem na dnešek ČHMÚ vyřadil část severovýchodních Čech. Dál ale platí, že až do dnešních 19:00 mohou teploty na většině území překročit 31 stupňů Celsia, a místy dokonce i 34 stupňů.

V aktuální výstraze meteorologové také doplnili varování před vedry v sobotu, které platí od 11:00 do 19:00 pro celou Moravu a Slezsko a také část východu Čech. Lidé by podle meteorologů měli kolem poledne a odpoledne omezit tělesnou zátěž a dostatečně pít neslazené nealkoholické nápoje. Také by neměli nechávat děti ani zvířata na přímém slunci, především v zaparkovaných autech.

Moravu, Slezsko a východní Čechy také v sobotu odpoledne a v noci na neděli zasáhnou silné bouřky, které budou doprovázet přívalové deště, kroupy a vítr o rychlosti v nárazech až 70 kilometrů za hodinu. Pro část Jihočeského a Královéhradeckého kraje a celý Pardubický kraj, Vysočinu a Jihomoravský kraj platí výstraha před bouřkami v sobotu od 12:00 do 23:00. Od sobotních 15:00 do nedělních 02:00 pak platí výstraha pro Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.