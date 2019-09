Velká předpověď počasí do konce roku: Zima bude letos nečekaná

Podle britských meteorologů ze serveru AccuWeather zřejmě ne. Teploty by totiž letos během dne vůbec neměly klesnout pod nulu. Naopak, ještě v říjnu nás čekají teploty kolem 20 stupňů, a ačkoliv se v listopadu citelně ochladí, mrazivého počasí se dočkáme pouze v noci.

Do konce září nás čeká relativně teplé počasí. Po chladnějším víkendu se příští týden opět oteplí a do konce září by měly teploty zůstat na hranici 20 stupňů.

Podobně na tom budeme i v první třetině října. Ochlazovat se začne až poté, a teploty klesnou citelně. Místy se během dne vyšplhají pouze na 12 stupňů, v polovině října se ale podle dlouhodobé předpovědi opět oteplí na 17 stupňů.

Další vlna ochlazení přijde na přelomu října a listopadu, kdy teploty během dne spadnou až na 8 stupňů a v noci na bod mrazu. Oteplovat se už do konce roku příliš nebude.

Zároveň ale meteorologové nečekají ani výraznější ochlazení. V první třetině listopadu by měly denní teploty dosahovat zhruba 12 stupňů, poté se propadnou na 5 až 8 stupňů.

Zde se udrží po celý měsíc, přičemž noční teploty by mohly klesnout i několik stupňů pod bod mrazu.Na přelomu listopadu a prosince sice teploty na pár dní vyrostou až na 10 stupňů, poté ale klesnou opět zhruba na 5 stupňů.

Prosinec bude sice studený, mrazivý by ale měl být jen v noci, kdy teploty klesnou až na -4 stupně. Během dne by se však teploty měly udržet nad nulou, a to zhruba na pěti stupních.