Velká předpověď počasí na nový rok: Jaký bude zbytek zimy a kdy přijde jaro?

Podle serveru AccuWeather bude leden relativně teplý. Hned první týden teploty vystoupají až na 8 stupňů a v noci by neměly klesat pod nulu.

Od druhého týdne se situace otočí a denní maxima se přiblíží k nule. Rapidní ochlazení pocítíme i v noci, kdy teploty klesnou až na -7 stupňů. Dočkat bychom se měli také sněžení.

Ve třetím lednovém týdnu sice teploty klesnou v noci opět až na -7, během dne ale vyrostou až na 5 stupňů. Sněhu se dočkáme v nižších a středních polohách spíše výjimečně, hrozí ale ledovka.

Čtvrtý lednový týden přinese teploty kolem nuly jak během dne, tak v noci. Namísto sněhu ale hrozí spíše déšť a přeháňky.

V posledním lednovém týdnu se začne oteplovat. Denní teploty vyrostou na 5 stupňů, zatímco ty noční klesnou jen pár stupňů pod nulu. Ani zde ale větší sněžení nehrozí.

Na přelomu ledna a února by se mělo dokonce oteplit na 7 stupňů. A jen tak se neochladí.

Během února se totiž budou denní teploty pohybovat kolem 4 až 7 stupňů a přižene se déšť. Výraznějšího sněžení a ochlazení se pak opět dočkáme od poloviny měsíce, nevydrží ale dlouho.

Podle meteorologů totiž už koncem února přijde do Česka jaro. Ačkoliv by mělo být zataženo s deštěm, podle dlouhodobé předpovědi teploty na přelomu února a března vystoupají až na 12 stupňů. Do Česka se tak přižene jaro.