Vichřice dál trápí Česko: Popadané stromy, utržené střechy, domácnosti bez proudu

Kvůli spadlým kmenům je stále uzavřena silnice II/337 v úseku Padrťský Mlýn - Bojanov na Chrudimsku. Podobně brání stromy provozu mezi Vortovou v témže okrese a Herálcem.

Hasiči také odklízeli dva telefonní sloupy spadlé na osobní automobil v Holetíně. V Dolním Újezdu a Chlumu - Hlinsku museli odstranit a provizorně upevnit utržené plechy nebo lepenku ze střech. Na Chrudimsku bylo zásahů nejvíce, celkem 75.

Evidujeme již 131 zásahů v souvislosti se silným větrem. https://t.co/2I6y9nszmh pic.twitter.com/ScreEGzva4 — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) December 28, 2020

Časně ráno rovněž likvidovali požár seníku v Kamenci u Holic na Pardubicku. Zásah komplikoval silný vítr, na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů, profesionální z Holic a dobrovolní z Holic, Ostřetína a Dolní Rovně.

Vítr také v Pardubickém kraji způsobil deset poruch na vedení vysokého napětí. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové bylo přes 3000 domácností bez energie. "Naši technici byli v terénu celou noc a jsou i nyní a poruchy odstraňují a situace se výrazně zlepšila. Poruchové čety pracují na obnovení dodávek elektřiny, předpokládáme obnovení dodávek ještě během dneška," uvedla Lapáčková Beránková.

Hasiče na Olomoucku stále zaměstnává silný vítr

Od nedělního odpoledne do dnešního rána hasiči již mají na kontě pět desítek výjezdů. Odstraňují především stromy popadané na komunikace i dráty elektrického vedení. Na Zlatohorsku spadl strom na projíždějící auto a na silnici kvůli popadaným stromům uvízly i dva autobusy. Výstraha kvůli silnému větru pro Šumpersko a Jesenicko stále platí, uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Kvůli odstraňování následků silného větru je stále uzavřena silnice mezi Horním Údolím a Rejvízem.

Během noci z neděle na pondělí jsme na Jesenicku vyjížděli kvůli větru ke 12 zásahům, celkově jich evidujeme od neděle v kraji téměř 50. Řešili jsme stromy na komunikacích, trati i drátech el. vedení. Výstraha platí i dnes. (LB)

Více: https://t.co/bM5TBDBH6S pic.twitter.com/96vWQLh8Om — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) December 28, 2020

Podle policie napáchal silný vítr nejvíce škod především v okolí Zlatých Hor, na Javornicku a Jesenicku. Největší komplikace působil v dopravě. "Kvůli popadaným stromům a velmi nebezpečné situaci museli policisté uzavřít hned několik komunikací, úplně odříznutý tak zůstal například Rejvíz a Ondřejovice nebo silnice z Uhelné na Nové Vilémovice. Popadané stromy doslova ochromily dopravu," uvedla policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Na silnici kvůli popadaným stromům uvízly i dva linkové autobusy, v jednom případě zajistili náhradní dopravu hasiči. V úseku mezi Dolním Údolím a Zlatými Horami spadl v neděli vpodvečer na projíždějící octavii smrk. "Zraněnou spolujezdkyni převezli kvůli nebezpečné situaci na místě k sanitnímu vozu policisté," uvedla Vybíhalová. Vítr působil škody i na budovách, odnášel plechy, způsobil škody na zaparkovaných vozech i drátech elektrického vedení.

Hasiči například v noci v Šumperku sundávali billboard hrozící pádem. Brzy ráno odstraňovali stromy ležící přes železniční trať v Žulové, Tomíkovicích a Horní Lipové, uvedla jejich mluvčí Lucie Balážová. Zajišťovali také střechu na budově jídelny základní školy ve Zlatých Horách, ve Vápenné odstraňovali kusy střechy z komunikace i mostu.

Popadané stromy také na řadě míst zastavily dnes časně ráno železniční dopravu. Vlaky nejezdily mezi Horní Lipovou a Lipovou-Lázněmi, Horní Lipovou a Ostružnou a v úseku mezi Velkou Kraší a Žulovou, výluka je však již ve všech případech ukončena, uvedly České dráhy.

Hasiči i policisté s ohledem na platící výstrahu pro okres Jeseník a Šumperk apelují, aby lidé nechodili do lesa a při jízdě automobilem snížili rychlost a byli obezřetnější.

Kvůli větru je téměř 4200 domácností na jihu Moravy bez elektřiny

Vedení poničily spadené větve a stromy. Energetici pracují na opravách, informovala ČTK mluvčí společnosti E.ON Božena Herodesová.

Silný vítr zaměstnával také jihomoravské hasiče. Ráno vyjížděli do Želešic na Brněnsku k požáru spadlého stromu. V noci na řadě míst odstraňovali stromy a větve ze silnic, konkrétně zasahovali v Mašovicích a Žerůtkách na Znojemsku nebo v Louce a Kunčině Vsi na Blanensku.

Na distribučním území E.ON, které zahrnuje také další kraje, momentálně evidují 34 poruch na vedení vysokého napětí, což znamená téměř 12.000 domácností bez dodávek elektrické energie. V Jihomoravském kraji jde o 4186 domácností na Blanensku, Brněnsku, Znojemsku, Hodonínsku i Vyškovsku. "Na vymezování a odstranění poruch intenzivně pracujeme," uvedla Herodesová.

Na Vysočině jsou zavřené některé silnice

Na Vysočině byly v noci na dnešek kvůli popadaným stromům zavřené některé silnice, neprůjezdné úseky byly podle policie dnes ráno stále i na trase II/353 mezi Žďárem nad Sázavou a Jihlavou. Na vedení vysokého napětí firmy ČEZ v kraji bylo pět poruch, nejvíc na Havlíčkobrodsku, kde bylo bez elektřiny asi 1000 domácností. ČTK to řekla mluvčí firmy ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. V distribučním území firmy E.ON na Vysočině se výpadky dnes ráno týkaly 1260 domácností.

"Poruchové čety pracují na obnovení dodávek elektřiny, předpokládáme obnovení dodávek ještě dnes," uvedla mluvčí firmy ČEZ. Firma E.ON na Vysočině eviduje poruchy na elektrickém vedení v okresech Jihlava, Třebíč i Žďár nad Sázavou. Uvedla to její mluvčí Božena Herodesová v 09:30.

Hasiči na Vysočině zasahovali od nedělního poledne kvůli počasí přibližně u 250 událostí. Nejčastěji odstraňovali stromy a větve ze silnic na Havlíčkobrodsku a Žďársku. Na několika místech narazila do spadlých stromů auta, při těchto nehodách podle mluvčí hasičů Petry Musilové nebyli do 06:00 zranění lidé. Strženou plechovou střechu na domě hasiči dopoledne opravují na domě v jihlavské ulici Nad Plovárnou.

Uzavřené byly v noci na dnešek úseky silnice II/353 od sjezdu z dálnice D1 na 119 kilometru k Rytířsku a mezi obcemi Zhoř a Stáj. Neprůjezdné byly také silnice II. třídy mezi Českou Bělou a Chotěboří na Havlíčkobrodsku, Humpolcem a Krasoňovem na Pelhřimovsku a komunikace III. třídy z Českého Herálce na Žďársku do Vortové na Pardubicku. Další informace jsou na policejním webu.

Výstraha meteorologů před silným větrem platí od nedělního odpoledne do dnešních 20:00, týká se hlavně Havlíčkobrodska a Žďárska.

Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku

Uvedli to dnes zástupci horské služby a lanové dráhy. Mimo provoz byl horní úsek i o víkendu. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. "Předpokládáme, že horní úsek nepojede kvůli silnému větru ještě asi dva dny. Lyžařské areály tak opět musely uzavřít. Netýká se to ale městských systémů a lanovek, které jsou v provozu v létě, takže my, pokud to počasí dovolí, jedeme," řekl dnes ČTK náčelník lanové dráhy Jiří Martinec.

Od neděle 27. prosince v Česku platí pátý nejpřísnější stupeň protiepidemického systému (PES). V Krkonoších přesto mohou turisté využívat nadále některé lanovky. Ve SkiResortu Černá hora - Pec je v provozu kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu a sedačková lanovka Zahrádky v Peci pod Sněžkou, a to pro pěší a až připadne sníh tak i pro běžkaře, uvedli dnes zástupci SkiResortu.

Podle meteorologů má být dnes v Krkonoších zataženo až oblačno, později odpoledne a večer na většině území sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus třemi stupni Celsia až nulou. Vítr může i dnes dosahovat v nárazech rychlosti až 90 km/h, na hřebenech až 110 km/h, k večeru má slábnout.

Podle sdělení polské horské služby dosahoval dnes ráno vítr na Sněžce v nárazech rychlosti až 108 km/h, teplota byla okolo minus sedmi stupňů Celsia.

Podle meteorologů Sněžka charakteristická svým jehlanovitým tvarem je z hlediska počasí extrém a nelze ji brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a klima je tam navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Roční průměrná teplota na Sněžce je 0,2 stupně Celsia.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů byla ráno mlha, šest stupňů pod nulou, vítr v nárazech dosahoval rychlosti přes 70 km/h a v okolí leželo asi 20 centimetrů sněhu.