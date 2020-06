Vody je v krajině dost, sucho se téměř nevyskytuje, ukázala nejnovější data

Podle dat portálu v hloubce do jednoho metru prakticky zmizely tři nejhorší stupně sucha ze šesti. Třetí stupeň, tedy mírné sucho, panovalo na 0,1 procenta území, druhý stupeň, tedy počínající sucho na 0,8 procenta území. Na 1,5 procenta území byla v neděli ráno snížená úroveň půdní vláhy, tedy první ze šesti stupňů.

Z povrchové vrstvy do 40 centimetrů už sucho zmizelo úplně. Lokální problémy jsou patrné na mapě sucha v hlubší vrstvě půdy, tedy od 40 do 100 centimetrů. Tam stále přetrvávají místa s extrémním, výjimečným nebo výrazným suchem, jak se tři nejhorší stupně sucha nazývají. Tyto oblasti se ale výrazně zmenšily, sucho trvá například v Ústeckém kraji na Litoměřicku, Lounsku a ve Středočeském kraji na Kladensku a Mělnicku. V hlubší vrstvě je viditelná problematická oblast i na Opavsku a na Olomoucku.

Podle předpovědi portálu na následující dva měsíce by se do 16. srpna měla situace zlepšit i v místech, kde v hlubších vrstvách půdy sucho přetrvává. Podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu by následující čtyři týdny měly být teplotně průměrné až mírně nadprůměrné, srážky mají být průměrné. "Deficit v severních Čechách přetrvá s velkou pravděpodobností do září. Do konce listopadu je pak jen přibližně 30 až 70 procent naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy na území České republiky," uvádí odborníci na portálu v dlouhodobé předpovědi.