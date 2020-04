Vymykalo se počasí v březnu? Meteorologové zveřejnili nová data pro ČR

V Čechách bylo v březnu chladněji než na východě republiky. "Průměrná měsíční teplota na území Čech byla 3,7 stupně Celsia, na území Moravy a Slezska 4,2 stupně Celsia," uvádějí meteoroložky Klára Sedláková a Lenka Crhová.

Nadprůměrně teplá byla první polovina měsíce. Maximum letošního března 21,4 stupně Celsia naměřili v Brodě nad Dyjí 12. března. Ve stejný den bylo přes 20 stupňů na více než deseti moravských stanicích.

Ve druhé polovině března se v Česku střídalo teplé počasí s chladným. Výrazně chladno bylo mezi 22. a 25. březnem a pak mezi 30. březnem a 1. dubnem. "V těchto dnech byla zaznamenána denní minima teploty vzduchu pod bodem mrazu na celém území ČR," uvádějí meteorologové na infomet.cz.

Ve dnech 23. a 24. března klesla teplota na více než 20 stanicích ve správě ČHMÚ dokonce pod minus 10 stupňů. Přitom za celou meteorologickou zimu, tedy za období od začátku prosince do konce února, zaznamenali meteorologové takovou situaci pouze jednou, a to 22. ledna.

Zatím nejteplejší březen od roku 1961 zažilo Česko před šesti lety. Měsíční průměr se tehdy dostal na 6,2 stupně. Úplně nejvyšší maximální denní teplota v březnu ale byla zaznamenána v roce 1927 v Mělníce, a to 26,2 stupně Celsia.

Co do množství srážek nevybočoval letošní březen z hodnot obvyklých pro tuto část roku. Průměrný měsíční úhrn 36 milimetrů představoval 75 procent normálu z let 1981 až 2010. Více než 100 procent normálu naměřili pouze v Praze a Středočeském kraji. Naopak nejméně pršelo či sněžilo v Jihomoravském kraji, kde měsíční úhrn zůstal pod 30 milimetry vody na metr čtvereční.