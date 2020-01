Zima končí? Počasí přinese výraznou změnu

Na konci ledna a začátku února by se mělo oteplit na 7 stupňů. A jen tak se neochladí. Naopak, první únorový týden se teploty na této hodnotě udrží.

V noci by ale rtuť teploměru měla ještě klesat několik stupňů pod nulu. Během dne by mělo panovat převážně oblačné až polojasné počasí.

I ve druhém týdnu se budou denní teploty pohybovat kolem 4 až 8 stupňů, přižene se ale déšť. Výraznější změny počasí se pak opět dočkáme od poloviny měsíce.

Teploty vyrostou až na 10 stupňů, bude ale převážně zataženo s deštěm a přeháňkami.Ochlazení se dočkáme až v posledním únorovém týdnu.

Teploty by měly klesnout na zhruba 4 stupně. Mělo by ale převážně panovat počasí s dešťovými a sněhovými přeháňkami. Po zbytek zimy by se podle meteorologů už ochlazovat nemělo.