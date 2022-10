Zimní počasí udeří v prosinci plnou silou, čeká se výraznější studená vlna

Pravděpodobnost větší studené vlny v prosinci v Evropě je podle služby Copernicus Climate Change Service (C3S) spadající pod ECMWF vyšší, ale předpovědi zatím nejsou zcela přesné.

"Opouštíme teplé léto a víme, že zimy se stávají mírnějšími. Ale předpověď, kterou dnes publikujeme, ukazuje, že pravděpodobnost příchodu studené vlny před Vánoci je letos vyšší než obvykle," řekl Carlo Buontempo, ředitel C3S.

ECMWF prostřednictvím superpočítačů shromažďuje data z národních meteorologických služeb a vydává klouzavé tříměsíční předpovědi. Výhled na počasí ve druhé polovině zimy v únoru a březnu tedy zatím není k dispozici.

Případná studená vlna v prosinci by byla spojená s vysokým tlakem, který přinese studený východní vítr a pokles teplot v Evropě.

Buontempo uvedl, že evropské vlády by si měly vzít co možná nejvíce z dat, která jsou k dispozici, a to nejen aby se připravily na možnou studenou frontu, ale také aby dokázaly předvídat příchod období s nedostatkem větru a srážek, který může ovlivnit produkci obnovitelné energie.