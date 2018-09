Řecko pustoší hurikán Zorba, doprava je ochromena, lodě nesmí z přístavů

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Záhada, která vám nedá spát: Co se po spláchnutí toalety v letadle?

Podminovat ČT a vyhodit ji do vzduchu? Štěpánkova slova vyvolala bouři

Bouři Zorba meteorologové charakterizují jako takzvaný medikán, tedy středomořskou obdobu tropického hurikánu. Pozorovatelé hovoří o silných vlnách a větru o síle devíti až deseti stupňů v oblasti měst Pylosu a Methoni. Zprávy o zraněných se zatím neobjevily, turisty a místní úřady vyzvaly, aby na ulici vycházeli jen v nejnutnějších případech.

Řecko pustoší hurikán (0:54) | zdroj: YouTube

Medikán by se měl v příštích 48 hodinách posunout směrem na severovýchod. Meteorologové doufají, že Zorba přechodem přes pevninu ztratí na síle. Potom by mohl vsáknout suchý vzduch a pomalu se rozplynout. Odhadují, že počasí by se mohlo zlepšit po nedělní noci.

Medikány se ve Středomoří objevují jen jednou až dvakrát ročně, a to zejména na podzim, kdy bývá moře ještě relativně teplé. Tento dostal jméno podle filmu Řek Zorba, protože připomíná bouřlivý rytmus hudby, která snímek proslavila po celém světě.