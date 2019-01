Alpy zavalí další masy sněhu, hrozí kolaps dopravy. Zima dorazila až na Vesuv

Sněžení dnes zaskočilo rovněž obyvatele jižní Itálie, kde je sněhová pokrývka velmi neobvyklá. Námraza a silný vítr komplikovaly silniční i železniční dopravu, ve městě Potenza v regionu Basilicata zůstaly zavřené školky. Sníh napadl dokonce i na plážích v okolí apulijského Salenta a turisté si fotili zasněžený vrcholek sopky Vesuv nad Neapolí, napsala agentura ANSA.

A view of Mount Vesuvius covered in snow, the volcano located on the Gulf of Naples, southern Italy, on January 3, 2019.