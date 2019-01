Zima svírá Evropu: Se sněhem už bojuje armáda, bouře v Německu, kolaps dopravy

Bavorsko a Rakousko podle agentury vyhlíží s obavami příští dny, zatímco části německého pobřeží Severního moře a Hamburk dnes odpoledne mají podle meteorologů počítat s přílivovými vlnami způsobenými tlakovou níží Benjamin. Například v Hamburku má dnes vpodvečer vrchol přílivu přesáhnout průměr o dva metry, varoval Spolkový úřad pro námořní dopravu a hydrografii.

Na nejdůležitějším nizozemském letišti Amsterodam Schiphol zrušila společnost KLM preventivně kolem 160 letů.

Lidem na jihu Bavorska a v Rakousku dnes zima po jednom ze sněhově nejvydatnějších víkendů posledních let podle agentury DPA dopřeje pauzu k nadechnutí. Zato například Sasko dnes očekává silné sněžení. Během 48 hodin by mohlo ve vyšších polohách napadnout 40 až 60 centimetrů sněhu, ale od dnešního odpoledne má sněžit i v nížině.

Nejpozději v noci na středu však má sněžení na jihu Bavorska opět zesílit. Na mnoha místech regionu mají školáci celý týden volno. S další sněhovou nadílkou musí v příštích dnech počítat v Německu kromě Krušných hor také pohoří Černý les na jihozápadě země či Bavorský les a Šumava.

Zatímco na některých místech jižního Bavorska bylo sníženo lavinové nebezpečí ze čtvrtého stupně na třetí, v Rakousku obavy z lavin dál sílí. "Počet a velikost míst s nebezpečím v průběhu dne roste," sdělila dnes rakouská služba pro varování před lavinami. Vzhledem k očekávanému stále hustšímu chumelení hrozí spontánní suché laviny.

