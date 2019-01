Zima svírá Evropu: Sever Německa trápí tlaková níže, Řecko a Turecko sníh

Nad Nizozemsko a severozápad Německa se dnes dostala tlaková níže Benjamin. Na pobřeží Severního moře bouře způsobila mohutné vlny. V Německu se voda proti směru toku Labe dostala až do Hamburku, kde letos poprvé zaplavila Rybí trh (Fischmarkt) v centru města. Podle meteorologů by vrchol hladiny v Hamburku mohl přesáhnout průměr až o dva metry.

Na nejdůležitějším nizozemském letišti Amsterodam Schiphol zrušila společnost KLM preventivně kolem 160 letů.

Lidem na jihu Bavorska a v Rakousku dnes zima po jednom ze sněhově nejvydatnějších víkendů posledních let dopřála pauzu k nadechnutí. Vpodvečer ale sněžilo opět v Alpách a v jejich bavorském předhůří i Bavorském lese. Silné sněžení hlásí také Sasko, především v oblasti Krušných hor.

Zatímco na některých místech jižního Bavorska bylo sníženo lavinové nebezpečí ze čtvrtého stupně na třetí, v Rakousku obavy z lavin sílí. "Počet a velikost míst s nebezpečím během dne roste," sdělila dnes rakouská služba pro varování před lavinami. Vzhledem k očekávanému stále hustšímu chumelení hrozí spontánní suché laviny. Například v Alpách ve spolkové zemi Štýrsko vpodvečer stupeň lavinového nebezpečí zvýšili na pátý, tedy nejvyšší stupeň na lavinové škále. Maximální varování se týká mimo jiné oblasti Dachsteinu oblíbené u lyžařů.

Zhruba stovka silnic v Rakousku je uzavřená, informovala dnes agentura DPA. Lidé jsou nadále odříznuti od světa ve štýrských obcích Pölstal a Hohentauern, kde byl v pondělí vyhlášen mimořádný stav. Po celém Rakousku je od civilizace kvůli sněhu odříznuto asi 2000 lidí - domácích i turistů.

Problémy nadále působí také vyvrácené stromy. V Horních a Dolních Rakousech je na 2000 domácností bez elektřiny. Na některých místech pomáhá armáda.

Lets go again! More #snow is coming down in the Alps. https://t.co/OQtCEqbgk7#schnee #neige #snowmageddon2018 pic.twitter.com/xxaPJhjHc5