Sněhová katastrofa: Lavina ve Švýcarsku zavalila hotel, Bavorsko povolává armádu

Mezitím stav přírodní katastrofy vyhlásil na jihu Bavorska čtvrtý zemský okres. "Úřady nyní koordinují nasazování záchranných a pohotovostních sil a mohou také o mimořádnou pomoc požádat například spolkovou armádu," řekl podle agentury DPA představitel okresu Bad Tölz-Wolfratshausen Josef Niedermaier. Tento okres se s vyhlášením krizového stavu přidal k okresům Miesbach, Berchtesgadener Land a Traunstein.

Přívaly sněhu už několik dní komplikují dopravu. Podle DPA zatím není jasné, kdy se v jižním a východním Bavorsku plně obnoví železniční provoz, protože železničáři snahu o protažení některých zasypaných a zavátých tratí vzdali. Lépe to nevypadá ani na silnicích, jež vedle závějí blokují také popadané stromy, které tíhu sněhu nevydržely.

Řada řidičů strávila noc v koloně v oblasti Chiemského jezera na uzavřeném úseku dálnice A8 spojující Mnichov a Salcburk. Uzavírky trápí i Berchtesgaden u hranic s Rakouskem, odkud se nemohou dostat stovky lidí. Podobná je situace i v dalších jihobavorských, ale i rakouských regionech.

Kvůli špatným povětrnostním podmínkám zrušilo mnichovské letiště pro dnešek asi devadesát letů, zhruba 120 letů odřeklo také letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. To se dotklo rovněž spojení s Prahou, kam neodletěla dopolední linka z Frankfurtu.

Naopak rakouská armáda a policie dnes díky lepšímu počasí naplno obnovily provoz helikoptér, které již nasadily na evakuace, na obhlídku terénu i na dopravu výbušnin k preventivnímu odstřelu nebezpečných lavinových polí. Ve Štýrsku piloti s pomocí větrných vírů vyvolaných rotory vrtulníků shazují sníh ze stromů podél silnic. Armáda také přistoupila k evakuaci asi 200 lidí ze střediska ve Vysokých Taurách, využila k tomu nákladní vojenská vozidla a uklizenou lesní cestu.

Bavorský okres Traunstein chce o pomoc požádat armádu, což Berchtesgaden a okres Miesbach již učinily. Vojáci odklízejí z přetížených střech sníh, totéž dělají i hasiči a pracovníci technických služeb.

Mnohé školy v jižním Bavorsku a Rakousku dnes stejně jako v minulých dnech odřekly výuku, neboť příjezdové cesty jsou nebezpečné. Učitelé nicméně ve školách jsou, aby mohli pečovat o děti, které přece jen dorazí.

Úřady varují obyvatele před vstupem do lesů, neboť stromy se pod tíhou sněhu mohou vyvrátit či zlomit. V horách dál platí vysoké riziko lavin, situace se ale přece jen ve srovnání se čtvrtkem zlepšila.

V německých Alpách je většinou vyhlášen třetí z pěti stupňů lavinového nebezpečí. Výjimkou jsou Berchtesgadenské Alpy, kde platí čtvrtý stupeň. V Rakousku, kde byl ve čtvrtek na řadě míst vyhlášen nejhorší pátý stupeň, platí dnes třetí a čtvrtý stupeň. Pětka je částečně v platnosti v Ybbstalských Alpách v Dolních Rakousích. Ve Švýcarsku zůstává nejvážnější riziko pádu lavin v Glarnských a Bernských Alpách ve střední a východní části země, nebezpečí zde ale bylo sníženo ze čtvrtého na třetí stupeň.

