Bílý armagedon: Alpy zasáhlo další sněžení, zabíjela trhavina při odpalování laviny

Obrovské množství těžkého sněhu působí na mnoha místech problémy i kvůli riziku zřícení střech. Sníh proto z budov odstraňují stovky hasičů a vojáků. Německá ministryně obrany Ursula von der Layenová při návštěvě Berchtesgadenu slíbila, že německá armáda bude v postižených oblastech Bavorska pomáhat tak dlouho, jak bude potřeba.

Kvůli novému sněžení ode dneška v západním Tyrolsku platí nejvyšší, pátý stupeň lavinového nebezpečí. V Nízkých Taurách a severních rakouských Alpách ve spolkové zemi Štýrsko je lavinové nebezpečí na stupni čtyři, tedy vysokém. Již nyní hrozí samovolné uvolnění lavin, a to i v nižších polohách.

"Ráno jsme zaznamenali 25 centimetrů nového sněhu v Teisendorfu, 30 centimetrů v Ruhpoldingu a 21 centimetrů v Garmischi-Partenkirchenu," řekl mluvčí německé meteorologické služby DWD. Lidé v hornobavorských okresech Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Berchtesgadensko a Traunstein, kde již několik dnů částečně platí stav katastrofy, se proto musí vyrovnat s dalšími přívaly sněhu. V bavorském horském středisku Balderschwang je kvůli pádu lavin na místní silnici od světa odříznuto asi 1300 lidí.

Experti počítají se silným nárazovým větrem, který přes den může způsobovat závěje a pád stromů. Od pondělí se znovu ochladí a mohlo by napadnout místy až metr nového sněhu. V Alpách přitom již nyní panuje zvýšené lavinové nebezpečí.

V sobotu zahynuli v alpském středisku Lech v rakouské spolkové zemi Vorarlbersko pod masami sněhu tři Němci a jeden se stále pohřešuje. Pátrání po něm muselo být přerušeno kvůli nebezpečí pádu dalších lavin. Turisté neuposlechli varování, aby neopouštěli upravené tratě.

Další dva lidé dnes přišli o život ve francouzských Alpách - šlo o pracovníky horského střediska Morillon nedalo Chamonix. Podle všeho nejspíš předčasně explodovala nálož, kterou chtěli odpálit lavinu ohrožující sjezdovky. Za poslední měsíc zemřelo v důsledku špatného počasí v Evropě nejméně 26 lidí, uvedla agentura AP.

Švýcarský meteorologický úřad varoval, že na severu země, ale i v jižněji položených Bernských a Walliských Alpách či v kantonu Graubünden na východě může do úterního poledne napadnout místy až půldruhého metru nového sněhu. I zde se lavinové nebezpečí patrně zvýší na nejvyšší stupeň pět. Výstraha se týká také extrémně silného větru, který na horách může dosahovat až 160 kilometrů za hodinu. Kvůli pádu lavin je od nedělního rána přerušen vlakový provoz skrze tunel Furka ve středním Švýcarsku.

Nový sníh přivodil v noci na dnešek v Dolním Bavorsku nedaleko české hranice četné dopravní nehody a uzavírky silnic. Policisté a hasiči zaznamenaly více než 150 výjezdů. Podle policie se odehrálo 24 nehod, jeden člověk utrpěl těžká zranění. Na mnoha místech, především v okresech Deggendorf a Straubing-Bogen, popadaly na silnice stromy tíhou napadaného sněhu. Některé silnice jsou proto neprůjezdné. Odklízecí práce jsou pro záchranáře kvůli hrozbě pádu dalších stromů momentálně příliš nebezpečné.

Bavorský premiér Markus Söder (CSU) v sobotu oznámil, že do postižených oblasti bude vysláno dalších 500 policistů. Mají pomáhat zejména s odklízením sněhu ze střech budov, u nichž hrozí zřícení.

Schneefall in Oberbayern: Freistaat wird ab sofort alle betroffenen Regionen mit insgesamt 500 zusätzlichen Polizistinnen u Polizisten unterstützen. Mein ausdrücklicher Dank geht an die vielen Menschen, die rund um die Uhr im Einsatz sind. Ganz Bayern steht in Solidarität! pic.twitter.com/gFjpPjCmnW